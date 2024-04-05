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В Ростове-на-Дону отопление начнут выключать с 6 апреля

В Ростове-на-Дону отопление начнут выключать с 6 апреля
В Ростове-на-Дону снова сдвинули сроки окончания отопительного сезона. Систему теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы раньше времени.

Из-за аномального потепления власти города провели онлайн-голосование о досрочном прекращении подачи тепла в дома. В опросе приняли участие свыше 16 тысяч человек. Более 70% из них попросили отключить батареи 8 апреля.

После этого глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление о завершении отопительного сезона в городе.

- Чтобы завершить теплоснабжение во всем городе, как планировалось, к 8 апреля, необходимо приступить к работам раньше, - отметил Алексей Логвиненко. - С 6 апреля теплоснабжающие организации начнут перевод системы теплоснабжения Ростова на летний режим работы по заявкам управляющих компаний и ТСЖ.
Фото: Ростов.Ру
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