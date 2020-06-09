В Ростове-на-Дону около 4,5 тысячи спасателей приступили к масштабной дезинфекции города

В Ростове-на-Дону проходит масштабная дезинфекция. В течение трёх дней в городе будут обрабатывать детские площадки, школы, парки, территории детских садов, остановочные пункты, торговые точки, стадионы и памятники.Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов, в мероприятиях по дезинфекции участвуют спасатели МЧС России по региону, Донского спасательного центра МЧС, а также муниципальных и областных служб.Начальник службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части Михаил Загоруйко рассказал, что раствор для обработки абсолютно безвреден как для людей, так и для животных. Через пять минут после дезинфекции территория становится полностью безопасной. Если говорить об обработке образовательных организаций, то там сотрудники могут возобновить работу через час после опрыскивания поверхностей раствором.