В Ростове-на-Дону около 4,5 тысячи спасателей приступили к масштабной дезинфекции города
В Ростове-на-Дону проходит масштабная дезинфекция. В течение трёх дней в городе будут обрабатывать детские площадки, школы, парки, территории детских садов, остановочные пункты, торговые точки, стадионы и памятники.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов, в мероприятиях по дезинфекции участвуют спасатели МЧС России по региону, Донского спасательного центра МЧС, а также муниципальных и областных служб.
- Всего к работам привлечены более 4,5 тысячи человек и порядка 150 единиц техники. В частности, от департамента по предупреждению и ликвидации ЧС направлены 60 человек и около 20 единиц техники, - добавил Вадим Артёмов. - Масштабная дезинфекция в донской столице пройдёт с 10 по 12 июня. В первый день спасатели обработают объекты в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах, затем — в Ворошиловском, Пролетарском и Первомайском, в завершение — в Железнодорожном и Советском районах.
Начальник службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части Михаил Загоруйко рассказал, что раствор для обработки абсолютно безвреден как для людей, так и для животных. Через пять минут после дезинфекции территория становится полностью безопасной. Если говорить об обработке образовательных организаций, то там сотрудники могут возобновить работу через час после опрыскивания поверхностей раствором.