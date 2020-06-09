Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону около 4,5 тысячи спасателей приступили к масштабной дезинфекции города

В Ростове-на-Дону около 4,5 тысячи спасателей приступили к масштабной дезинфекции города
В Ростове-на-Дону проходит масштабная дезинфекция. В течение трёх дней в городе будут обрабатывать детские площадки, школы, парки, территории детских садов, остановочные пункты, торговые точки, стадионы и памятники.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов, в мероприятиях по дезинфекции участвуют спасатели МЧС России по региону, Донского спасательного центра МЧС, а также муниципальных и областных служб.
- Всего к работам привлечены более 4,5 тысячи человек и порядка 150 единиц техники. В частности, от департамента по предупреждению и ликвидации ЧС направлены 60 человек и около 20 единиц техники, - добавил Вадим Артёмов. - Масштабная дезинфекция в донской столице пройдёт с 10 по 12 июня. В первый день спасатели обработают объекты в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах, затем — в Ворошиловском, Пролетарском и Первомайском, в завершение — в Железнодорожном и Советском районах.

Начальник службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части Михаил Загоруйко рассказал, что раствор для обработки абсолютно безвреден как для людей, так и для животных. Через пять минут после дезинфекции территория становится полностью безопасной. Если говорить об обработке образовательных организаций, то там сотрудники могут возобновить работу через час после опрыскивания поверхностей раствором.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.