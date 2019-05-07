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В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение

В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение
В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение. В донской столице сообщили о резком ухудшении погодных условий. Так, в праздничные дни, с 9 по 11 мая, ожидается проливной дождь с градом, а также ветер с порывами до 21 метра в секунду.

Как сообщили в ростовской администрации, из-за обильных осадков возможно затопление участков, которые находятся в низине. Кроме того, есть вероятность обрывов ЛЭП, падения деревьев, а также разрушения крыш и прочих конструкций.

Ростовчанам рекомендуют остаться дома, не парковать автомобили под сухими насаждениями и не оставлять детские коляски без присмотра. При подтоплении следует подняться на любую возвышенность, но не находиться на открытом пространстве и не говорить по телефону во время грозы.

При возникновении экстренных ситуаций звонить на номер: 112.

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