В Ростове-на-Дону неизвестные самовольно перегородили выезд жителям Зорге бетонным блоком

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону неизвестные самовольно перегородили проезд жителям Зорге. Об этом сообщили горожане на сайте Благоустройства.Проблема возникла на Зорге, 25/4. Как рассказали горожане, неизвестные установили на выезде со двора бетонный блок, который перегородил проезд. Люди не могут заехать и выехать.Вероятно, ростовчане, проживающие в доме, решили сделать преграду самостоятельно. Но такое решение может повлечь за собой последствия. В том числе это мешает проезду спецслужб.- Просим вас обеспечить соблюдение вышеуказанных правил и требований пожарной безопасности с целью беспрепятственного прибытия к МКД пожарно-спасательной техники в чрезвычайных ситуациях, - пишут горожане.Не исключено, что людям может понадобиться помощь, но оказать ее станет трудно. Тогда на кону окажутся жизни проживающих.