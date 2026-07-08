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В Ростове-на-Дону неизвестные самовольно перегородили выезд жителям Зорге бетонным блоком

В Ростове-на-Дону неизвестные самовольно перегородили выезд жителям Зорге бетонным блоком
В Ростове-на-Дону неизвестные самовольно перегородили проезд жителям Зорге. Об этом сообщили горожане на сайте Благоустройства.

Проблема возникла на Зорге, 25/4. Как рассказали горожане, неизвестные установили на выезде со двора бетонный блок, который перегородил проезд. Люди не могут заехать и выехать.

Вероятно, ростовчане, проживающие в доме, решили сделать преграду самостоятельно. Но такое решение может повлечь за собой последствия. В том числе это мешает проезду спецслужб.

- Просим вас обеспечить соблюдение вышеуказанных правил и требований пожарной безопасности с целью беспрепятственного прибытия к МКД пожарно-спасательной техники в чрезвычайных ситуациях, - пишут горожане.

Не исключено, что людям может понадобиться помощь, но оказать ее станет трудно. Тогда на кону окажутся жизни проживающих.
Фото: Благоустройство
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