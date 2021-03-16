В Ростове-на-Дону назвали самые дорогие продукты
В Ростове-на-Дону назвали самые дорогие и самые дешёвые продукты. Среднюю стоимость товаров из продуктовой корзины, актуальную на 18 марта, разместил Ростовстат.
Почти всё продовольствие, которое входит в стандартный покупательский набор ростовчан, оказалось более дорогим, чем в остальных муниципалитетах области. Например, высокие цены в донской столице остаются на охлаждённых кур - 159 рублей, маргарин - 143 рубля, творог - 348 рублей и сыры - 556 рублей. По сравнению с прошлой неделей стоимость этих продуктов подскочила на три-восемь рублей. Хоть разница и кажется незначительной, однако эти изменения в целом бьют по карману потребителей.
Дороже жителям донской столицы обойдётся стерилизованное молоко. В Волгодонске его можно купить всего за 72 рубля и сэкономить десять рублей. Килограмм чёрного чая в магазинах Ростова стоит 900 рублей, сахара - 48 рублей, а соли - 13 рублей. Эти же товары в Миллерово и Сальске можно купить на 23,2 и 2 рубля дешевле соответственно.
За хлеб из ржаной муки ростовчане отдают 59 рублей, за рис - 65 рублей, за пшено - 53 рубля. При этом в Шахтах за хлебобулочные изделия просят на 11 рублей меньше, а в Сальске крупы можно найти на 2 и 9 рублей дешевле соответственно.
Лидируют по дороговизне в Ростове-на-Дону овощи и фрукты. Ценник на картофель - от 38 рублей, на морковь - 38 рублей, на яблоки - 88 рублей. В магазинах Миллерово и Таганрога покупатели покупают продукты на 7, 5 и 8 рублей дешевле соответственно.
Тем не менее в донской столице выгоднее купить сметану - 221 рубль, муку - 37 рублей, сливочное масло - 528 рублей. Ниже среднего по области выходят свинина - 276 рублей и полукопчёная колбаса - 459 рублей. Разница составляет всего два-три рубля, но какой-никакой плюс.