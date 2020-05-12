В Ростове-на-Дону на выходных прогнозируют дожди

На выходных в донской столице ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили в Ростовском отделении гидрометцентра.В субботу, 16 мая, на протяжении всего дня прогнозируют сильный дождь. При этом будет облачно. Днем столбики термометров могут показывать до +17 градусов, а вечером — до +7. Порывы северо-восточного ветра будут достигать шести метров в секунду.В воскресенье погода значительно изменится. На небе появится солнце, а дожди будут идти недолгое время. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Ночью температура опустится до +10. Ослабеет также и ветер, до двух метров в секунду.