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В Ростове-на-Дону на улице Вавилова планируется реконструкция за 152,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из данных на сайте государственных закупок.Заказчиком работ выступает «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Финансирование проекта осуществляется за счёт городского бюджета.Реконструкция коснётся участка дороги протяжённостью 1,5 километра, начиная от дома №69 по улице Вавилова и заканчивая у улицы Шеболдаева. Подрядчику предстоит выполнить следующие задачи: демонтаж старого асфальтового покрытия; замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер; установка магистральных дождеприёмников; вывоз строительного мусора; укрепление основания дороги; замена бортовых камней; укладка нового асфальтового покрытия.Подрядчика определят 10 августа. Завершение всех работ запланировано на 14 декабря 2026 года.