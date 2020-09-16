В Ростове-на-Дону на бульваре Комарова появится парковка

В Ростове на Северном появится автостоянка. Об этом 18 сентября сообщили в администрации донской столицы.Власти Ростова-на-Дону выставили на аукцион участок земли площадью 0,3 гектара под одноуровневую парковку с разметкой. Территория находится рядом с бульваром Комарова, северо-восточнее Темерницкой балки, в створе улицы Стартовой.Аукцион запланирован на 19 сентября. Возможность подать заявку у желающих есть до 17 сентября включительно.Напомним, возле одного из городских родников - Гремучка - участок площадью 0,09 гектара также отведен под автостоянку. На Амбулаторной, 106 ростовская администрация предложила построить наземную закрытую одноуровневую парковку. Договор аренды на этот участок должен быть подписан 18 сентября.