Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону на 2-й Линии упавший уличный фонарь перекрыл проход

В Ростове-на-Дону на 2-й Линии упавший уличный фонарь перекрыл проход
В Ростове упавший фонарный столб на 2-й Линии перекрыл проход. Жалобу разместили горожане на сайте Благоустройства.
Как рассказали горожане, проблема возникла в районе дома № 4. На территории упал фонарный столб, а второй рядом погнулся. Конструкция перегородила пешеходную дорожку.

- УК направила в аварийную службу электросетей. Они направили в Ростгорсвет. Была оставлена заявка 19 июля этого года. Однако по настоящее время столб лежит на земле, а второй накренен. Подскажите, пожалуйста, когда столбы будут в надлежащем состоянии или данная ситуация не представляет угрозу и допустима? - возмущаются жители.

Теперь людям приходится обходить поваленный столб. В темное время суток преграду можно не заметить и получить травмы.
Фото: Благоустройство.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика