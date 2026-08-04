В Ростове-на-Дону на 2-й Линии упавший уличный фонарь перекрыл проход

Фото: Благоустройство.

В Ростове упавший фонарный столб на 2-й Линии перекрыл проход. Жалобу разместили горожане на сайте Благоустройства.Как рассказали горожане, проблема возникла в районе дома № 4. На территории упал фонарный столб, а второй рядом погнулся. Конструкция перегородила пешеходную дорожку.- УК направила в аварийную службу электросетей. Они направили в Ростгорсвет. Была оставлена заявка 19 июля этого года. Однако по настоящее время столб лежит на земле, а второй накренен. Подскажите, пожалуйста, когда столбы будут в надлежащем состоянии или данная ситуация не представляет угрозу и допустима? - возмущаются жители.Теперь людям приходится обходить поваленный столб. В темное время суток преграду можно не заметить и получить травмы.