В Ростове-на-Дону масштабно отметили 225-летие со дня рождения Пушкина

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Вся страна 6 июня отмечает 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь масштабного события в Ростове организовали различные массовые мероприятия и творческие мастер-классы и выступления.Больше 10 лет назад день рождения поэта обрел статус государственного праздника – День русского языка. Александр Пушкин стал основоположником современного русского литературного языка. На его стихотворениях, повестях и поэмах выросли многие поколения.- В Ростове-на-Дону имя поэта носят две библиотеки. Одна из них, Детская модельная библиотека имени А. С. Пушкина, – старейшая библиотека города. Также в честь Пушкина названа одна из центральных улиц города – самая популярная прогулочная зона у ростовчан и гостей донской столицы. Там же установлен памятник Александру Сергеевичу, к которому поклонники его творчества ежегодно приносят цветы, здесь же читают стихи мастера слова, - отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Возле памятника в рамках мероприятия состоялся фестиваль «Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений!». Участников пригласили на Пушкинскую аллею, там оборудовали тематические площадки. Каждый желающий смог посмотреть собрания сочинений поэта, поучаствовать в творческих мастер-классах и викторинах по мотивам сказок Пушкина. Для юных ростовчан в беседке читала произведения няня Арина Родионовна.На празднике для гостей с выступлениями вышли лучшие творческие коллективы города. Союз художников России и учащиеся детских школ искусств представили выставку картин. На аллее работал «Открытый микрофон». Там ростовчане могли прочитать любимые стихи поэта перед зрителями.- Сегодня вся великая Россия и, не побоюсь сказать, весь мир отмечают славный юбилей – 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который прославил нашу страну, нашу культуру, который прославил наш народ на весь мир, - отметила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.Фестиваль доказал, что в Ростове Пушкина по-настоящему любят и помнят. Творчество Александра Сергеевича вдохновляет и учит молодежь правильным жизненным ценностям.