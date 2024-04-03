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В Ростове-на-Дону машину автохама обтянули пищевой пленкой

В Ростове-на-Дону машину автохама обтянули пищевой пленкой
В Ростове машину автохама обтянули пищевой пленкой. Снимки с места местные жители опубликовали в соцсетях.

По словам ростовчан, мужчина припарковал свой внедорожник в запрещенном месте, перегородив проход людям. Горожане решили наказать автохама и обтянули его машину пищевой пленкой. Судя по фото, людям пришлось постараться - понадобился не один десяток пленки, чтобы плотно обтянуть машину.

Владельцу придется потратить немало времени, чтобы избавить машину от пленки и сесть за руль. Ведь пленка обмотана так, что попасть в салон можно будет только при полном освобождении авто от нее.
Фото: Соцсети.
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