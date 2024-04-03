В Ростове-на-Дону машину автохама обтянули пищевой пленкой

Фото: Соцсети.

В Ростове машину автохама обтянули пищевой пленкой. Снимки с места местные жители опубликовали в соцсетях.По словам ростовчан, мужчина припарковал свой внедорожник в запрещенном месте, перегородив проход людям. Горожане решили наказать автохама и обтянули его машину пищевой пленкой. Судя по фото, людям пришлось постараться - понадобился не один десяток пленки, чтобы плотно обтянуть машину.Владельцу придется потратить немало времени, чтобы избавить машину от пленки и сесть за руль. Ведь пленка обмотана так, что попасть в салон можно будет только при полном освобождении авто от нее.