Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону из-за дождей затопило переулок Салютина. Информацией об этом поделились местные жители в социальных сетях 22 января.На снимках видно, как машины преодолевают толщи воды. Из-за таяния снега и частых дождей дорога и тротуар возле дома № 11 превратились в реку.Пешеходы вынуждены надевать резиновые сапоги, чтобы не промочить ноги. Уже на протяжении нескольких дней вода не уходит из переулка. Вероятно, всему виной - забитые ливневки и канализационная система.