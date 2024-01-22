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В Ростове-на-Дону из-за дождей затопило переулок Салютина

В Ростове-на-Дону из-за дождей затопило переулок Салютина
В Ростове-на-Дону из-за дождей затопило переулок Салютина. Информацией об этом поделились местные жители в социальных сетях 22 января.

На снимках видно, как машины преодолевают толщи воды. Из-за таяния снега и частых дождей дорога и тротуар возле дома № 11 превратились в реку.

Пешеходы вынуждены надевать резиновые сапоги, чтобы не промочить ноги. Уже на протяжении нескольких дней вода не уходит из переулка. Вероятно, всему виной - забитые ливневки и канализационная система.
Фото: Соцсети.
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