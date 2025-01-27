В Ростове-на-Дону дотла сожгли иномарку на улице Вселенной

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В Ростове-на-Дону дотла сгорела иномарка на улице Вселенной. Поджог случился ночью 27 января.Соседи заметили полыхающий на улице автомобиль марки «Хендэ Элантра». Сначала местные жители попытались потушить пламя самостоятельно. Однако вскоре на место были вызваны пожарные.- В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц причастных к совершению преступления, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в региональном ГУ МВД.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».