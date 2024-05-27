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В Ростове-на-Дону до 15 июня будет действовать зимнее расписание общественного транспорта. Информацию об этом сообщили в администрации города.При зимнем графике работы перевозчики увеличивают количество транспорта на линиях. Это касается маршрутов автобусов №№ 1, 10, 15, 18, 25, 27, 29, 51, 61, 66; маршрутов троллейбусов №№ 2, 22; трамваев №№ 1, 7, 10.В начале года предполагалось, что переход на летний режим работы произойдёт 15 апреля. Однако из-за большого количества пассажиров это решение сначала отложили до 1 июня, а теперь перенесли на 15 июня.