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В Ростове-на-Дону дептранс подал иск на муниципального перевозчика МУП РТК. Об этом сообщил DonDay со ссылкой на Арбитражный суд Ростовской области.Исковое заявление было зарегистрировано 2 июля. Департамент транспорта требует от компании, обслуживающей электротранспорт, вернуть 17,6 миллиона рублей. Основанием для иска стало неправомерное использование выделенных субсидий.По информации пресс-службы, эти средства должны были возместить часть расходов на электроэнергию. Однако компания не использовала их по назначению.28 июля назначили первое судебное заседание.Добавим, что МУП РТК — единственная компания, которая обслуживает электрический транспорт и находится на обеспечении администрации. Местные власти из бюджета выделяют средства для покрытия затрат, но, как показывает практика, этого оказывается недостаточно.Есть вероятность, что выше заявленные средства были потрачены на другое необходимое направление.