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В Ростове-на-Дону без вести пропал пенсионер

В Ростове-на-Дону без вести пропал пенсионер
В Ростове без вести пропал 76-летний мужчина. Информации о его местонахождении нет с 30 марта.

Дедушка ушел из дома почти сутки назад и, куда направляется, близким не сообщил. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров.

Мужчина среднего роста (178 сантиметров) и нормального телосложения. У него седые волосы и серо-зеленые глаза. В день пропажи ростовчанин надел темно-синюю куртку, сине-серый спортивный костюм и обул черные туфли. С собой мужчина взял светло-серую сумку.

Если вы знаете, где может находиться Юрий Николаевич, позвоните по номеру: 112.
Фото: Лиза Алерт
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