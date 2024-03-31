В Ростове-на-Дону без вести пропал пенсионер

Фото: Лиза Алерт

В Ростове без вести пропал 76-летний мужчина. Информации о его местонахождении нет с 30 марта.Дедушка ушел из дома почти сутки назад и, куда направляется, близким не сообщил. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров.Мужчина среднего роста (178 сантиметров) и нормального телосложения. У него седые волосы и серо-зеленые глаза. В день пропажи ростовчанин надел темно-синюю куртку, сине-серый спортивный костюм и обул черные туфли. С собой мужчина взял светло-серую сумку.Если вы знаете, где может находиться Юрий Николаевич, позвоните по номеру: 112.