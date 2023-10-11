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В Ростове-на-Дону без вести пропал 22-летний парень

В Ростове-на-Дону без вести пропал 22-летний парень
В Ростове разыскивают пропавшего без вести 22-летнего парня. Информации о местонахождении Захара Степанцева нет почти трое суток.

Парень ушел из дома в неизвестном направлении 7 октября. В течение суток он не отвечал на сообщения близких и родственников. К вечеру следующего дня Захар объявился и рассказал, что находится на улице Ленина, собирается ехать домой. Однако потом его телефон оказался выключен.

Родственники испугались и обратились за помощью к добровольцам.

Молодой человек ростом 174 сантиметра и среднего телосложения. В день исчезновения он надел темно-зеленую куртку, синие джинсы и цветную футболку. На голове была серая кепка, обут парень в голубые лоферы. Также он носит очки для зрения в черной оправе.

Если вы знаете, где может находиться Захар, сообщите по телефону: 8-926-824-33-23.
Фото: Соцсети.
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