В Ростове-на-Дону без вести пропал 22-летний парень

Фото: Соцсети.

В Ростове разыскивают пропавшего без вести 22-летнего парня. Информации о местонахождении Захара Степанцева нет почти трое суток.Парень ушел из дома в неизвестном направлении 7 октября. В течение суток он не отвечал на сообщения близких и родственников. К вечеру следующего дня Захар объявился и рассказал, что находится на улице Ленина, собирается ехать домой. Однако потом его телефон оказался выключен.Родственники испугались и обратились за помощью к добровольцам.Молодой человек ростом 174 сантиметра и среднего телосложения. В день исчезновения он надел темно-зеленую куртку, синие джинсы и цветную футболку. На голове была серая кепка, обут парень в голубые лоферы. Также он носит очки для зрения в черной оправе.Если вы знаете, где может находиться Захар, сообщите по телефону: 8-926-824-33-23.