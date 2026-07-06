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В Ростове-на-Дону аварийное дерево повисло на проводах после сильного ветра

В Ростове-на-Дону аварийное дерево повисло на проводах после сильного ветра
В Ростове аварийное дерево повисло на проводах после непогоды. Жалоба появилась на сайте Благоустройства 5 июля.

Как рассказали местные жители, растение расположено на Еременко, 60/1, между подъездами № 1 и № 2. Как отмечают ростовчане, дерево надломилось и повисло на проводах в конце июня.

- Уже 9 дней над пешеходной дорожкой жизнеугрожающая ситуация, - сказано в жалобе.
Еще одна жалоба - от жителей Нариманова. Накануне в районе дома № 131 распилили аварийные растения. При этом крупные части растений не убрали. Также на тропе валяются ветки и прочий мусор.

Люди просят как можно скорее убрать аварийные растения, чтобы избежать ЧП.
Фото: Благоустройство
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