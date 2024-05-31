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В Ростове-на-Дону 56-летняя женщина впервые стала мамой. Ростовчанка родила здорового первенца. Об этом 31 мая сообщили в министерстве здравоохранения по Ростовской области.С самого начала беременности женщины врачи тщательно следили за ее здоровьем. Уже с шестой недели медицинский персонал РостГМУ выверял дозу каждого препарата, корректировал терапию. Состояние 56-летней мамы и малыша врачи проверяли ежедневно. Под конец беременности самочувствие мамы и малыша контролировали по несколько раз в день.Как объясняет заместитель директора НИИАП профессор Александр Рымашевский, подобный случай является редким. Однако такой возраст не является противопоказанием, если со здоровьем пациентки всё в порядке.Малыш появился на свет на 38 неделе. Врачи сообщили, что состояние новорожденного оценивается на 8–9 баллов по шкале Апгар. Это означает, что кроха родился здоровым и чувствует себя хорошо.Подобный случай в стенах больницы происходил не первый раз. Однажды медперсонал помог появиться на свет малышу у 62-летней мамы. Процесс родоразрешения также прошел без осложнений и закончился благополучно.