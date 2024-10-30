В Ростове-на-Дону 30 октября без света останутся сотни жителей

Фото: ростов.ру

В Ростове 30 октября в разгар рабочей недели без света останутся сотни горожан. О плановом отключении электроэнергии на сайте «Донэнерго» сообщили.Неудобства связаны с проведением плановых работ по техническому обслуживанию оборудования.С 9:00 до 16:00 без света останутся жители домов по проспекту Стачки, 208, 208/1, 210 и улице Жмайлова, 13, 15, 13/2.В этот же день с 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов по проспекту 40 лет Победы, 73/5, 73/6, 73/7, 73/9, 73/15 и проспекту 40 лет Победы, 73/17.Также в это время без света останутся жители улицы Юфимцева, 4/1, 4/2, 4/3 и проспекта Буденновского, 106, 108.