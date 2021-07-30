В Ростове на четыре месяца перекроют пять улиц на окраине. Ограничения движения вступит в силу 3 августа и продлятся до 20 декабря.Так, проезд закроют на улице Вити Черевичкина на участке от дома №106/2к3 до улицы Инициативной, на Кизитериновской балке от переулка Кириловского до Кизитериновской балки, 1;25, на Красноаксайской - от дома №5а до здания №12 и Левобережная на участке от дома №65А до №5. Кроме того, полностью закрыта для проезда будет улица Окружная.Ограничения связаны со строительством канализационного коллектора.