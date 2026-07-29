В Ростове на частных АЗС снизились цены на бензин

Фото: Дондей

К концу июля на частных автозаправках Ростова-на-Дону начали дешеветь бензин и дизельное топливо. К такому выводу пришла редакция Donday, проанализировав стоимость топлива по состоянию на 29 июля.На сетевых заправках минимальная стоимость бензина АИ-92 составляет 64,9 рубля за литр. В середине июля этот показатель был 65,95 рубля. Максимальная цена выросла с 67,38 до 67,48 рубля.Самый доступный АИ-95 продается по 72,2 рубля, тогда как ранее его можно было купить за 71,95 рубля. Верхняя граница цены увеличилась с 75,13 до 75,24 рубля.Литр АИ-100 стоит от 99,2 до 99,3 рубля. Несколько недель назад минимальная цена составляла 98,7 рубля.Стоимость дизельного топлива на сетевых АЗС начинается от 77,35 рубля, тогда как ранее минимальная цена была 76,40 рубля. Максимальная выросла с 79,86 до 80,11 рубля.Частные АЗСНа частных заправках цены заметно снизились. АИ-92 теперь продают по цене от 79,5 до 127 рублей за литр, тогда как в середине месяца диапазон составлял от 90 до 139 рублей.Стоимость АИ-95 снизилась до 84,5–133 рублей вместо прежних 95–149 рублей.Дизельное топливо также подешевело: минимальная цена составляет 84 рубля, максимальная — 123 рубля. Ранее этот показатель находился в пределах от 89 до 149 рублей.Таким образом, к концу июля топливо на сетевых АЗС немного подорожало, а на частных заправках, напротив, стало дешевле.