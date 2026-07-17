В Ростове на частных АЗС бензин и дизель продают по 149 рублей

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В Ростове на заправках по-прежнему держатся высокие цены на бензин. К такому выводу пришла редакция DonDay после анализа стоимости топлива на 17 июля.На сетевых АЗС минимальная цена на АИ-92 составляет 64,95 рубля. Самая высокая стоимость этого вида бензина достигает 67,38 рубля. АИ-95 дешевле всего можно купить за 71,95 рубля, а премиальной ценой на него в городе считается 75,13 рубля.АИ-100 в Ростове по более низкой цене продают за 98,70 рубля. На некоторых франшизах он стоит дороже - 99,40 рубля. Дизельное топливо выгоднее всего покупать за 76,40 рубля, а высокой ценой на ДТ считается 79,86 рубля.На частных заправках разброс цен заметно выше. АИ-92 там стоит от 90 до 139 рублей. Для АИ-95 низкой ценой считается 95 рублей, а максимальная достигает 149 рублей. Это самая высокая стоимость бензина в Ростове. Она поднялась еще в начале июля и пока не снижается. Дизель на частных АЗС дешевле всего обходится в 89 рублей, а премиальный ДТ продают за 149 рублей.