В Ростове на братской могиле погибших в финскую войну обновили таблички
В Ростове на могиле солдат, погибших в финскую войну 1939-1940 годов, на братском кладбище обновили таблички.
Новые плиты на братском захоронении установили 19 июня. Об этом рассказал председатель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
- Надписи на предыдущих серых плитах практически стёрлись. На некоторых из них приходилось разбирать фамилии, чтобы перенести на новые, - рассказал Александр Кожин.
Раненых в советско-финскую войну было столько, что часть из них через всю страну везли в госпиталь Ростова. Тех, кого врачам спасти не удалось, и были похоронены на братском кладбище донской столицы.
В Ростове похоронены 16 солдат. О них практически ничего не известно.
- На двух плитах указаны годы смерти – 1947 и 1959 годы. Очевидно, что они были ещё и участниками Великой Отечественной войны и после смерти их похоронили рядом с товарищами по финской войне.
В ближайшие дни у братской могилы планируется разбить клумбу и высадить цветы.
По инициативе Ростовского отделения общества охраны памятников новые таблички изготовила фирма «Родос», работы помогла оплатить компания ПАО «МТС».