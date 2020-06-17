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В Ростове на братской могиле погибших в финскую войну обновили таблички

В Ростове на братской могиле погибших в финскую войну обновили таблички
В Ростове на могиле солдат, погибших в финскую войну 1939-1940 годов, на братском кладбище обновили таблички.

Новые плиты на братском захоронении установили 19 июня. Об этом рассказал председатель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
- Надписи на предыдущих серых плитах практически стёрлись. На некоторых из них приходилось разбирать фамилии, чтобы перенести на новые, - рассказал Александр Кожин.

Раненых в советско-финскую войну было столько, что часть из них через всю страну везли в госпиталь Ростова. Тех, кого врачам спасти не удалось, и были похоронены на братском кладбище донской столицы.



В Ростове похоронены 16 солдат. О них практически ничего не известно.
- На двух плитах указаны годы смерти – 1947 и 1959 годы. Очевидно, что они были ещё и участниками Великой Отечественной войны и после смерти их похоронили рядом с товарищами по финской войне.

В ближайшие дни у братской могилы планируется разбить клумбу и высадить цветы.

По инициативе Ростовского отделения общества охраны памятников новые таблички изготовила фирма «Родос», работы помогла оплатить компания ПАО «МТС».

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