В Ростове на братской могиле погибших в финскую войну обновили таблички

В Ростове на могиле солдат, погибших в финскую войну 1939-1940 годов, на братском кладбище обновили таблички.Новые плиты на братском захоронении установили 19 июня. Об этом рассказал председатель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.Раненых в советско-финскую войну было столько, что часть из них через всю страну везли в госпиталь Ростова. Тех, кого врачам спасти не удалось, и были похоронены на братском кладбище донской столицы.В Ростове похоронены 16 солдат. О них практически ничего не известно.В ближайшие дни у братской могилы планируется разбить клумбу и высадить цветы.По инициативе Ростовского отделения общества охраны памятников новые таблички изготовила фирма «Родос», работы помогла оплатить компания ПАО «МТС».