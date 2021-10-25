Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на Большой Садовой поставили монументальную остановку

В Ростове на Большой Садовой поставили монументальную остановку
В центре Ростова-на-Дону поставили необычную остановку. Монументальная конструкция с колоннами появилась у здания музыкального театра 27 октября.

Остановочный павильон на улице Большой Садовой, 134/157 сменил очередную «стекляшку». Новая остановка с ажурными деталями и массивными колоннами совершенно не похожа на другие. Внутри по всему периметру установлены деревянные скамейки, крыша покрыта прозрачным пластиком, а сама конструкция застеклена.


На фото: старая остановка - «стекляшка». Последнее время их заменяют «умными» остановками.

Новая остановка мало кого из местных жителей оставила равнодушным. Горожане активно обсуждают необычную конструкцию в социальных сетях. К слову, большинство из них уже нашли ряд недостатков. В их числе - стекло и прозрачная крыша: и то, и другое легко пачкается и практически не защищает летом от солнца. Кроме того, ростовчане отметили, что по стилю остановка не подходит музтеатру, а сама конструкция напоминает оградку на кладбище.

Фото: Ростовский городской транспорт.
1 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.