В Ростове на Большой Садовой поставили монументальную остановку

В центре Ростова-на-Дону поставили необычную остановку. Монументальная конструкция с колоннами появилась у здания музыкального театра 27 октября.Остановочный павильон на улице Большой Садовой, 134/157 сменил очередную «стекляшку». Новая остановка с ажурными деталями и массивными колоннами совершенно не похожа на другие. Внутри по всему периметру установлены деревянные скамейки, крыша покрыта прозрачным пластиком, а сама конструкция застеклена.Новая остановка мало кого из местных жителей оставила равнодушным. Горожане активно обсуждают необычную конструкцию в социальных сетях. К слову, большинство из них уже нашли ряд недостатков. В их числе - стекло и прозрачная крыша: и то, и другое легко пачкается и практически не защищает летом от солнца. Кроме того, ростовчане отметили, что по стилю остановка не подходит музтеатру, а сама конструкция напоминает оградку на кладбище.