В Ростове на Береговой в открытый люк вставили винтажный стул
В Ростове посреди дороги на набережной поставили винтажный стул. Фотографии предмета мебели посреди проезжей части опубликовал DonDay.ru.
В очередной раз ливневка не справилась с осадками. Утром 25 декабря потоком воды сбило крышку с канализационного люка в районе дома № 37 на улице Береговой.
Яма полностью скрылась под водой. Водители запросто могли попасть в ловушку, провалившись колесом в неприметную лужу. Кто-то из неравнодушных горожан вынес на дорогу винтажный стул. Он торчит из ямы, заставляя машины объезжать опасный участок.
В городском водоканале сообщили, что по этому адресу поступила заявка о канализационной закупорке. Устранить проблему обещали в течение нескольких часов.
За последние семь лет в городе утонули 14-летняя девочка и 80-летняя учительница. Еще один человек едва не погиб в потоке воды, но прохожие помогли ему подняться. За все эти годы ситуация с ливневками так и не изменилась. Донская столица уходит под воду даже после небольшого дождя из-за забитой ливневой системы.