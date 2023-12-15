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В Ростове на 22 самых загруженных направления выйдут дополнительные 30 автобусов

В Ростове на 22 самых загруженных направления выйдут дополнительные 30 автобусов
В Ростове на 22 самых загруженных направления выйдут дополнительные 30 автобусов . Об этом сообщила администрация 15 декабря.

Количество автобусов по самым загруженным направлениям увеличили, потому из-за наледи трамваи и троллейбусы не могут выйти на маршруты.

По направлениям СЖМ, Александровка, ЗЖМ, Сельмаш будет ходить дополнительный общественный транспорт.

Отметим в Ростовской области продлили штормовое предупреждение по 18 декабря. В регионе прогнозируют ледяной дождь, гололед и сильный ветер.
Фото: Ростов ру
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