В Ростове на 22 самых загруженных направления выйдут дополнительные 30 автобусов
В Ростове на 22 самых загруженных направления выйдут дополнительные 30 автобусов . Об этом сообщила администрация 15 декабря.
Количество автобусов по самым загруженным направлениям увеличили, потому из-за наледи трамваи и троллейбусы не могут выйти на маршруты.
По направлениям СЖМ, Александровка, ЗЖМ, Сельмаш будет ходить дополнительный общественный транспорт.
Отметим в Ростовской области продлили штормовое предупреждение по 18 декабря. В регионе прогнозируют ледяной дождь, гололед и сильный ветер.