Фото: Ростов ру

В Ростове на 22 самых загруженных направления выйдут дополнительные 30 автобусов . Об этом сообщила администрация 15 декабря.Количество автобусов по самым загруженным направлениям увеличили, потому из-за наледи трамваи и троллейбусы не могут выйти на маршруты.По направлениям СЖМ, Александровка, ЗЖМ, Сельмаш будет ходить дополнительный общественный транспорт.Отметим в Ростовской области продлили штормовое предупреждение по 18 декабря. В регионе прогнозируют ледяной дождь, гололед и сильный ветер.