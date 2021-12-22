В Ростове мужчину осудили за изготовление бумажного оружия

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Ворошиловский районный суд города Ростова вынес приговор мужчине, который изготавливал оружие из папье-маше. Блогера обвиняли по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».Мужчина опубликовал в Сети видео, на котором собрал небольшое ружье. Судя по кадрам, детали были сделаны из папье-маше. Рядом лежали бумажные патроны. Ростовчанин зарядил оружие и выстрелил в тонкую тетрадь, стоявшую на стуле в нескольких метрах. Патрон попал прямо в цель, вот только сила удара была настолько слаба, что тетрадь почти не шелохнулась.В безобидном ролике правоохранители увидели инструкцию по изготовлению оружия. Они провели у мужчины обыск, во время которого нашли нитроцеллюлозу, смесь сахарозы и нитрата калия, а также самодельные взрывные устройства. В их составе обнаружили смеси, пригодные к производству взрыва.Мужчину приговорили к трем с половиной годам условного срока и назначили штраф в размере 110 тысяч рублей. Это первое в России подобное решение по уголовному делу за такое преступление.