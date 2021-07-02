Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове мужчина уехал на автомобиле и пропал без вести

В Ростове мужчина уехал на автомобиле и пропал без вести
В Ростове ищут без вести пропавшего 40-летнего мужчину. О местонахождении Виктора Попивненко нет информации с 23 июня.

Тревогу забили родственники ростовчанина. Они рассказали, что Виктор сел за руль своего автомобиля «Шевроле Авео» и уехал в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении мужчины нет информации. К поиску подключились правоохранители и волонтеры.

На вид пропавшему - 40 лет, рост - 170 сантиметров, у него среднее телосложение, волосы русые короткие. В день исчезновения на нем были футболка и шорты.

Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.