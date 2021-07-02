В Ростове мужчина уехал на автомобиле и пропал без вести

В Ростове ищут без вести пропавшего 40-летнего мужчину. О местонахождении Виктора Попивненко нет информации с 23 июня.Тревогу забили родственники ростовчанина. Они рассказали, что Виктор сел за руль своего автомобиля «Шевроле Авео» и уехал в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении мужчины нет информации. К поиску подключились правоохранители и волонтеры.На вид пропавшему - 40 лет, рост - 170 сантиметров, у него среднее телосложение, волосы русые короткие. В день исчезновения на нем были футболка и шорты.Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.