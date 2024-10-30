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В Ростове мужчина разгромил лопатой автомобиль

В Ростове мужчина разгромил лопатой автомобиль
В Ростове-на-Дону мужчина в нетрезвом состоянии разбил автомобиль. Об этом сообщили горожане в соцсетях 29 октября.

По словам свидетелей, сначала мужчина разбил стекла и зеркала автомобиля. Затем, взяв из багажника небольшую лопату, продолжил добивать машину. Он также попытался перевернуть автомобиль, но не смог справиться с этой задачей самостоятельно.

Поведение и речь мужчины наводят на мысль, что он был пьян. Однако истинные причины, побудившие его к такому поступку, остаются неясными.
Фото: соцсети
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