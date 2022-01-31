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В Ростове мужчина уехал из дома на «Хонде Аккорд» и пропал без вести

В Ростове мужчина уехал из дома на «Хонде Аккорд» и пропал без вести
В Ростове без вести пропал 35-летний мужчина. Больше двух суток Сергей Шабанов не выходит на связь с родными.

Как стало известно Rostov.ru, утром 31 января Сергей вышел из дома, завел свою серую «Хонду Аккорд» и уехал в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении мужчины никто не знает. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию, после того как самостоятельные поиски не привели к результату. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

На вид Сергею - около 35 лет, его рост - 185 сантиметров, волосы темные, с проседью, глаза карие, носит бороду. В день исчезновения на нем были куртка бордового цвета, черная толстовка, штаны, кепка и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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