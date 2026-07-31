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В Ростове могут закрыться некоторые пункты выдачи заказов Wildberries. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на одну из управляющих ПВЗ.Ранее ростовчане жаловались на задержку заказов на 2–7 дней. Причиной тому стали крупные пожары на огромных складах маркетплейса в Москве, Подмосковье и других городах. В результате товары не могут отправить. Поставки сократились, а значит, сократились доходы. При этом обязательства перед арендодателями и сотрудниками никуда не исчезли.- Поставки задерживаются, падает доход, при том что аренду и зарплаты никто не отменял, - рассказывает Алина.Массового закрытия как такового не предполагают. В Ростове действуют около 600 пунктов выдачи, вероятнее всего, закрытие двух или четырех незначительно отразится на работе маркетплейса. Но ситуация для опытных предпринимателей складывается не самым лучшим образом.