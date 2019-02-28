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В Ростове могут убрать четыре городских маршрута

В Ростове могут убрать четыре городских маршрута
Департамент транспорта Ростова может убрать автобусы с четырёх городских маршрутов. Об этом в ведомстве сообщили 1 марта.

Выяснилось, что перевозчики ООО ТК «АвтоРегионТранс», ООО «ИПОПАТ-ЮГ» и АО АТП 3 выпустили на дороги не те автобусы, которые были заявлены в конкурсе. Из-за этого транспорт могут снять с маршрутов №№ 8, 18, 22 и 44. Департамент транспорта уже направил перевозчикам распоряжение о расторжении контрактов.

Если они в течение десяти дней исправят нарушения, то распоряжение могут отменить.

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