В Ростове могут убрать четыре городских маршрута



Департамент транспорта Ростова может убрать автобусы с четырёх городских маршрутов. Об этом в ведомстве сообщили 1 марта.



Выяснилось, что перевозчики ООО ТК «АвтоРегионТранс», ООО «ИПОПАТ-ЮГ» и АО АТП 3 выпустили на дороги не те автобусы, которые были заявлены в конкурсе. Из-за этого транспорт могут снять с маршрутов №№ 8, 18, 22 и 44. Департамент транспорта уже направил перевозчикам распоряжение о расторжении контрактов.



Если они в течение десяти дней исправят нарушения, то распоряжение могут отменить.