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В Ростове медики провели операцию по спасению девушки, получившей ожоги после ДТП

В Ростове медики провели операцию по спасению девушки, получившей ожоги после ДТП
В Ростове медики провели операцию по спасению 21-летней Полины, которая получила ожоги после ДТП. Подробности рассказали врачи городской больницы.

Инцидент произошёл в марте 2026 года, когда Полина вместе с друзьями направлялась на автомобиле из Ростовской области в Краснодар. В районе Каменска-Шахтинского колесо машины внезапно лопнуло, что привело к потере контроля над управлением. В результате автомобиль врезался в столб, а сидящие впереди пассажиры вылетели через лобовое стекло.

Автомобиль загорелся, и бензобак взорвался. Полина, находившаяся на заднем сиденье, оказалась в центре происшествия. К счастью, ей удалось выжить благодаря водителю проезжавшего мимо грузовика «ГАЗели», который помог вытащить её из огня и вызвал медиков.

После аварии Полину госпитализировали с ожогами, покрывающими 50% поверхности тела. Для восстановления кожи была проведена операция по пересадке. Через четыре месяца её состояние стабилизировалось, и она была выписана из больницы.
Фото: Минздрав Ростовской области
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