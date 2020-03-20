В Ростове массово будут отключать свет



Рабочая неделя в Ростове начнется с массового отключения света. Об этом сообщает «Донэнерго».



23 марта с 9.00 до 17.00 электричества не будет по адресам:

• Еременко, 66/8, 66/9, 60/11, 66/10, 60 Ж,

• Малиновского, 70 А, 70, 70/1,

• 20 лет Октября, 66, 79/2 А,

• Брестская, 1/79 А,

• Грисенко, 21/1, 21/62, 23А,

• Конституционная, 58/62, 60, 63/64,

• Казахская, 58-74,

• Обский, 2-12,

• Ухтомский, 1-35, 2-38,

• Красноармейская, 124-140,

• Соборный, 42-50, 35,

• Горького, 111, 115,

• Буденновский, 56/124.



24 марта с 9.00 до 17.00 свет отключат в домах по адресам:

• Волгодонская, 1/177,

• Гризодубовой, 8,

• Промежуточная, 27-31, 29А, 30-33,

• Стачки, 160, 164-168, 178,

• Фестивальная, 8,

• Ворошиловский, 64, 80,

• Соколова, 85/2, 85/3,

• Варфоломеева, 259,

• Гагарина, 6/87,

• Казахская, 78/4, 84/3, 84/4,

• Днепровский, 115/1, 118, 120 Д, 122 А,

• Кржижановского, 1-75, 2-94,

• Герцена, 13-89,

• Норильский, 1-13, 2-42,

• Боковский, 1-11,

• Владиленская, 1-187, 2-126,

• Рационализаторский, 1-53, 2-38,

• А. Блока, 1-43, 2-36,

• Якуба Коласа, 1-25,2-30,

• Гельца, 19-35, 10-26,

• Шатурская, 1-23, 2-16,

• Солидарности, 1-129, 2-114,

• Детская, 1-79, 2-72.