В Ростове массово будут отключать свет
Рабочая неделя в Ростове начнется с массового отключения света. Об этом сообщает «Донэнерго».
23 марта с 9.00 до 17.00 электричества не будет по адресам:
• Еременко, 66/8, 66/9, 60/11, 66/10, 60 Ж,
• Малиновского, 70 А, 70, 70/1,
• 20 лет Октября, 66, 79/2 А,
• Брестская, 1/79 А,
• Грисенко, 21/1, 21/62, 23А,
• Конституционная, 58/62, 60, 63/64,
• Казахская, 58-74,
• Обский, 2-12,
• Ухтомский, 1-35, 2-38,
• Красноармейская, 124-140,
• Соборный, 42-50, 35,
• Горького, 111, 115,
• Буденновский, 56/124.
24 марта с 9.00 до 17.00 свет отключат в домах по адресам:
• Волгодонская, 1/177,
• Гризодубовой, 8,
• Промежуточная, 27-31, 29А, 30-33,
• Стачки, 160, 164-168, 178,
• Фестивальная, 8,
• Ворошиловский, 64, 80,
• Соколова, 85/2, 85/3,
• Варфоломеева, 259,
• Гагарина, 6/87,
• Казахская, 78/4, 84/3, 84/4,
• Днепровский, 115/1, 118, 120 Д, 122 А,
• Кржижановского, 1-75, 2-94,
• Герцена, 13-89,
• Норильский, 1-13, 2-42,
• Боковский, 1-11,
• Владиленская, 1-187, 2-126,
• Рационализаторский, 1-53, 2-38,
• А. Блока, 1-43, 2-36,
• Якуба Коласа, 1-25,2-30,
• Гельца, 19-35, 10-26,
• Шатурская, 1-23, 2-16,
• Солидарности, 1-129, 2-114,
• Детская, 1-79, 2-72.