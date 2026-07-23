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В Ростове маршрут в Суворовский могут передать муниципальному перевозчику, о чем сообщил замглавы по вопросам транспорта Владимир Иванов.Жители почти стотысячного микрорайона продолжают жаловаться на работу автобусов. Люди сообщают, что транспорт приходится ждать часами, а если он приезжает, то салон набит битком. Такая обстановка с неработающими кондиционерами и жарой за окном в +40 градусов делает поездку настоящим адом.- Вы рассматриваете возможность увеличить количество подвижного состава? - спрашивает Ольга у представителей дептранса. - Нам обещают исправить ситуацию уже несколько лет. А мы все еще продолжаем ждать часами транспорт и ехать в нем потом, как «селедки в бочке». Может, стоит муниципалитету взяться за обслуживание маршрута?На что Владимир Иванов отметил, что в 2027 году этот вопрос будет рассмотрен.- Мы постараемся, чтобы это была в дальнейшем работа муниципального предприятия.В настоящее время маршруты в Суворовский обслуживают перевозчики «ЮТК» и «Янтарь-1». Всего ходят в микрорайон шесть городских маршрутов. На регулярной основе компании получают штрафы от дептранса за нарушения муниципального контракта. Однако это не пугает предприятия, и они продолжают нарушать.