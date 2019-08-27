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В Ростове маршрут № 11 продлили до пригородного автовокзала

В Ростове маршрут № 11 продлили до пригородного автовокзала
Маршрут № 11 в Ростове продлили до пригородного автовокзала. Новая схема движения автобуса появилась после смены перевозчика. Об этом сообщается на портале «Ростов-транспорт». Изменения начнут действовать с 30 августа.

Ранее автобус № 11 следовал от Института Сиверса до улицы Набережной. Теперь он пойдёт до пригородного автовокзала. На маршруте будут работать автобусы средней и малой вместимости.

Изменения коснулись и маршрута № 40. С 30 августа на нём будут работать 22 автобуса большого и среднего класса.

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