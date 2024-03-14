В Ростове ливневка на Еременко забита мусором и землей
В Ростове-на-Дону ливневка на Еременко забита мусором и землей. Информацию горожане сообщили на сайте Благоустройства 14 марта.
По словам ростовчан, водосток находится на улице Еременко, между домами № 56/7 и № 56Д. На снимках видно, что ливневка полностью забита мусором и засыпана землей. После сильных дождей на территории собирается вода. Она мешает детям подобраться к лицею № 103 и школе № 112.
- Прошу принять меры для устранения данной проблемы, - сказано в жалобе.
Отметим, что в следующий раз после ливней может произойти ЧП. Вероятно, дети при переходе участка могут получить травмы.
По какой причине за ливневой канализацией никто не следит, не сообщается. Горожане просят прочистить водосток в ближайшее время.