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В Ростове ликвидировали последствия падения дерева на Ульяновской

В Ростове ликвидировали последствия падения дерева на Ульяновской

В Ростове-на-Дону ликвидировали последствия падения дерева на улице Ульяновской, 19. Инцидент произошел во время сильного шторма 25 июля. Тогда массивный ствол рухнул прямо на автомобиль «Киа Карнивал». К счастью, людям удалось избежать трагедии.

Помимо машины, дерево повредило козырек здания и перегородило вход в квартиры. 28 июля на место прибыли сотрудники коммунальных служб.

Во второй половине дня специалисты приступили к расчистке территории. Как рассказала жительница дома Ирина, работники ЖКХ действовали оперативно и уделяли особое внимание безопасности проводимых работ. Особенно кропотливой оказалась операция по удалению ствола с автомобиля. Пильщики проявили максимум аккуратности и смогли убрать дерево, не нанеся машине дополнительных повреждений.

По итогам выезда городские службы приняли превентивные меры: решено убрать с улицы старые подгнившие деревья, которые могут представлять угрозу для жителей и имущества в случае непогоды.
Дондей
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