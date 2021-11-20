В Ростове коронавирус помешал благоустроить Университетский переулок в срок
В Ростове перенесли сроки завершения благоустройства Университетского переулка. Дата сместилась на две недели вперед - 1 декабря.
Завершить работы по благоустройству компания «Строй Стандарт 55» должна была еще 15 ноября. Однако, как сообщили в городской администрации, возник ряд непредсказуемых инцидентов. Сначала рабочие подрядные бригады заболели коронавирусом. Когда специалисты смогли приступить к работе, оказалось, что из-за неблагоприятных погодных условий задержались поставки материалов.
Стоимость работ по благоустройству одной из центральных улиц Ростова составила более 18 миллионов рублей. Теперь подрядчику придется платить пеню за каждый день просрочки. При этом с трудом можно представить, как исполнителю удастся уложиться в срок. На месте до сих пор укладывают плитку, устанавливают лавочки и раскатывают рулонные газоны.
Кроме того, в проекте были заявлены «Вечный календарь» и декоративные композиции в форме одуванчиков, а также высадка 40 молодых деревьев, полторы тысячи кустарников и двух тысяч тюльпанов. Ничего из этого пока не украсило переулок.