В Ростове коронавирус помешал благоустроить Университетский переулок в срок

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В Ростове перенесли сроки завершения благоустройства Университетского переулка. Дата сместилась на две недели вперед - 1 декабря.Завершить работы по благоустройству компания «Строй Стандарт 55» должна была еще 15 ноября. Однако, как сообщили в городской администрации, возник ряд непредсказуемых инцидентов. Сначала рабочие подрядные бригады заболели коронавирусом. Когда специалисты смогли приступить к работе, оказалось, что из-за неблагоприятных погодных условий задержались поставки материалов.Стоимость работ по благоустройству одной из центральных улиц Ростова составила более 18 миллионов рублей. Теперь подрядчику придется платить пеню за каждый день просрочки. При этом с трудом можно представить, как исполнителю удастся уложиться в срок. На месте до сих пор укладывают плитку, устанавливают лавочки и раскатывают рулонные газоны.Кроме того, в проекте были заявлены «Вечный календарь» и декоративные композиции в форме одуванчиков, а также высадка 40 молодых деревьев, полторы тысячи кустарников и двух тысяч тюльпанов. Ничего из этого пока не украсило переулок.