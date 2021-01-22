В Ростове координатора штаба Навального увезли в неизвестном направлении
Координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону увезли из спецприемника в неизвестном направлении. Ксению Середкину должны были освободить из режимного учреждения на улице Семашко около 14 часов 25 января. Однако ее коллеги так и не смогли встретиться с активисткой.
Ранее Rostov.ru сообщал о том, что Ксению выпустили из другого выхода. На связь девушка не выходила с момента задержания 22 января. Ее телефон до сих пор недоступен, а местонахождение неизвестно. Есть информация, что ее могли снова задержать. Рядом со спецприемником стояли три авто: грузовик, микроавтобус и внедорожник. Недалеко находился гражданский автомобиль, из которого вышли трое мужчин и направились к тому самому выходу, через который уходила Ксения. Через несколько минут она уехала вместе с этим людьми.
Напомним, 34-летняя Ксения Середкина отбывала трехдневный административный арест, назначенный Кировским районным судом Ростова.
Близкие и сторонники девушки до сих пор не знают, где она может находиться.