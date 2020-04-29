В Ростове коммунисты устроили первомайскую демонстрацию, несмотря на режим самоизоляции

Донская столица встречает майские праздники в режиме самоизоляции. В эти тёплые солнечные дни многие были вынуждены отказаться от традиционных праздничных выездов на природу. Ограничения наложили и на проведение массовых мероприятий. Тем не менее одно всё-таки состоялось.Первомайскую акцию с автопробегом провели донские коммунисты. Её организаторами стали депутаты Госдумы Николай Коломийцев и руководитель фракции в Заксобрании области Евгений Бессонов. Мероприятие прошло в центре Ростова.Десятки машин, завершив автопробег, припарковались на Большой Садовой, напротив парка им. М. Горького. Здесь у памятника Ленину состоялась праздничная демонстрация. Никто из участников митинга не прикрывал лицо медицинскими масками и не защищал руки, державшие флаги и транспаранты, перчатками.Прибывшие на место полицейские составили на нарушителей протоколы за нарушение режима самоизоляции. Коломийцева и Бессонова процедура не коснулась – они защищены депутатской неприкосновенностью. А вот их соратникам придётся заплатить штрафы.Примечательно, что партийные лидеры сами поддерживали законы об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции: Коломийцев - в Госдуме, а Бессонов - в донском Заксобрании. Ну что ж, поддерживать - не значит исполнять.