В Ростове картофель и яблоки стали самыми дорогими в регионе

Ростов продолжает лидировать в ценах на необходимые продукты. Актуальную стоимость условной корзины 26 ноября опубликовал Ростовстат.Впервые за последний месяц стоимость картофеля и яблок в Ростове стала самой высокой в регионе. Так, в донской столице картофель обойдется в 27 рублей, когда в Шахтах за него попросят 21 рубль. Килограмм яблок ростовчане покупают за 80 рублей, а жители Таганрога тратят на него 67 рублей.По-прежнему самыми дорогими в области остаются баранина (421 рубль) и куры (134 рубля). В Миллерово эти продукты стоят 372 и 124 рубля соответственно. Ростов также лидирует по ценам на молочные продукты. Стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (86 рублей) и сыры (539 рублей) дешевле купить в Волгодонске, там они стоят за 73 и 508 рублей соответственно. Маргарин в Ростове стоит 132 рубля - на 14 рублей дороже, чем в Сальске, а творог жителям донской столицы обходится дороже на 36 рублей, чем таганрожцам.Стоимость вареной колбасы составляет 367 рублей, когда в Волгодонске - 361. В среднем цена хлеба различных сортов муки в Ростове дороже на пять рублей, чем в Шахтах и Волгодонске. В Миллерово за яйца попросят всего 60 рублей - на пять рублей меньше, чем в Ростове. Соль обойдется жителям донской столицы в 14 рублей, а пшено - в 56. В Сальске эти продукты стоят 12 и 45 рублей соответственно.При этом ростовчане покупают самые дешевые в области свинину (260 рублей), сливочное масло (528 рублей), пшеничную муку (37 рублей), гречку (77 рублей) и пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% (56 рублей).