В Ростове к концу года откроют шесть площадок для ярмарок

В Ростове-на-Дону появятся шесть новых площадок для проведения ярмарок. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер города Алексей Логвиненко.Площадки планируют открыть до конца 2021 года. Ярмарки будут располагаться на проспекте 40 лет Победы, в парке 1-го Мая, на улицах Планетной и Немировича-Данченко, а также на парковке гипермаркета «Лента» на 14-й Линии.Всего предусмотрено 427 торговых мест. Из них 300 - на проспекте 40 лет Победы. Остальные площадки вместят в себя от 20 до 50 мест. Часть ярмарок будет работать весь сезон. Некоторые - только по выходным.На муниципальных площадках организаторов ярмарочной торговли выберут с помощью конкурса. На частных им станет собственник участка.