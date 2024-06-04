В Ростове к 1 июня городские пляжи оборудовали средствами безопасности

Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове городские пляжи подготовили к купальному сезону. В ходе расширенного планерного совещания обсудили готовность муниципальных сил и средств для обеспечения безопасности жителей на водных объектах.В донской столице купальный сезон начался 1 июня. В городе заработали сразу три пляжа: на территории парка «Левобережный», острове Зеленом и частный пляж «Каррера» в Советском районе. Вода в парке «Дружба» не соответствовала нормам СанПиНа. На объекте специалисты проведут повторный анализ. Если результаты будут положительными, пляж откроют.Все места для купания оборудовали средствами безопасности: выставлены спасательные посты, оборудованные средствами связи, набором средств спасения (лодка, спасательные круги, жилеты), средствами оказания первой доврачебной медпомощи пострадавшим.- После прошлогодней трагедии усилены меры безопасности на частном пляже: выделена зона для купания детей, увеличено количество спасательных пунктов, а также введено патрулирование береговой линии, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Меры безопасности приняли и на муниципальных пляжах города. В 2024 году для обеспечения порядка в вечернее и ночное время будут дежурить сотрудники ЧОП. То же касается и пляжа на острове Зеленом.Кроме того, определены 20 мест несанкционированного купания. Администрациями районов города уже проведены установка и обновление знаков «Купание запрещено». Ежедневно их патрулируют районные межведомственные оперативные службы, представители комиссий ПДН, казаки, а также сотрудники полиции. Поскольку в этом году в Ростове потеплело рано, работу межведомственных оперативных групп организовали с 13 мая. Всего за это время провели 137 рейдов.Акваторию реки Дон и водных объектов муниципальных пляжей мониторят круглосуточно. Этим занимается дежурная смена ЕДДС-112 с помощью видеокамер.Перед летними каникулами для школьников организовали профилактические беседы – классные часы по правилам поведения на воде. В июне преподаватели городских курсов ГО вместе с представителями прокуратуры города, ВДПО Ростовской области проведут лекции в 82 лагерях с дневным пребыванием при школах и трех ведомственных лагерях на острове Зеленом.- Для того чтобы лето приносило только положительные эмоции и отдых у воды был действительно безопасным, важен вклад каждого. Здесь мелочей не бывает, - добавил Алексей Логвиненко.