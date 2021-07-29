В Ростове изменили схемы движения двух трамваев. Об этом 31 июля сообщила городская администрация.Изменения затрагивают два маршрута - № 1, следующий от Главного ж/д вокзала до госпиталя, и № 4 Главный ж/д вокзал - Сельмаш. Теперь этот общественный транспорт будет ходить по улице Максима Горького и далее - в обычном режиме.Упомянутые изменения связаны с проведением аварийных работ на линии, питающей тяговую подстанцию № 7. Как только ремонт будет закончен, трамваи будут ходить в старом режиме. Однако точная дата пока не известна.