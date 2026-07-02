В Ростове из-за женщины с синдромом Плюшкина устроили полицейскую погоню
В центре Ростова‑на‑Дону, на Большой Садовой, 120, из‑за соседки с синдромом Плюшкина подъезд превратился в рассадник антисанитарии: в нём появились мыши, тараканы и невыносимый запах. Историю рассказывает портал Donday.
Кульминацией стал потоп. Дмитрий, живущий этажом ниже, обнаружил вздувшийся натяжной потолок и побежал к соседке, но та не открыла. Сантехнику пришлось отключать воду сначала во всём доме, потом — по стояку.
Проблемы с соседкой тянутся уже не первый год. Хозяйка квартиры, Юлия А., последние пять лет не работала и приносила домой хлам с мусорных площадок. Соседи не раз обращались в полицию, но оснований для вскрытия квартиры не было — пока не произошёл потоп. Ситуация обострилась, когда Дмитрий встретил Юлию у подъезда: женщина повела себя агрессивно и попыталась сбежать. За ней устроили погоню полицейские. В итоге женщину остановили, и только тогда она впустила в квартиру полицейских.
Вид захламлённого жилья шокировал даже опытных сотрудников: 60 квадратных метров были забиты мусором под потолок, повсюду кишели тараканы, стоял резкий запах. Прибывшие медики выяснили, что у Юлии есть психическое заболевание, но она давно не лечилась. Женщину госпитализировали — она пробудет в медучреждении несколько месяцев.
Сейчас жильцы планируют навести порядок в квартире Юлии — вывезти хлам и провести дезинсекцию. Но люди боятся, что после возвращения соседки всё повторится.
Проблема не только в болезни: мешают пробелы в законодательстве. Привлечь собственника за антисанитарию можно, но процедура долгая и часто безрезультатная. Принудительное психиатрическое лечение допустимо лишь при прямой угрозе жизни и здоровью, а хроническое захламление само по себе основанием не считается. К тому же после выписки человек возвращается в прежние условия, а системной поддержки — соцсопровождения, помощи в реабилитации и уборке — в городе зачастую нет.
Случай на Большой Садовой — не единичный: похожая ситуация сложилась, например, на улице 1‑й Баррикадной, 48. Сегодня между правом на жильё и правом соседей на безопасные условия остаётся «серая зона». Без сбалансированного механизма, который одновременно обеспечивал бы медпомощь и защиту интересов окружающих, такие конфликты будут возникать снова и снова.