В Ростове из-за жары возможны перебои с электроснабжением
С 6 по 8 августа Ростов-на-Дону и вся Ростовская область окажутся во власти экстремальной жары. Синоптики прогнозируют, что дневная температура воздуха может подняться до +40 градусов. Такая погода создает повышенную нагрузку на электроэнергетическую систему региона.
В связи с ростом температуры жители активно используют кондиционеры и вентиляторы, что приводит к значительному увеличению потребления электроэнергии. Это, в свою очередь, может вызвать перегрузку в энергосистеме, способную привести к снижению напряжения и даже к отключению электроснабжения. Жаркая погода увеличивает общую нагрузку на электрические сети, особенно в пиковые часы, что может привести к сбоям.
Представители департамента ЖКХ Ростова-на-Дону уточнили, что после восстановления энергоснабжения на электрооборудовании могут возникать нештатные ситуации. В большинстве случаев потребителей оперативно переключают на резервные линии, что занимает в среднем 2-3 часа. Однако в случае повреждений на трансформаторных подстанциях или подземных кабельных линиях ремонт может продлиться до 24 часов и более, в зависимости от сложности.
Сотрудники сетевых компаний работают в усиленном режиме, готовые к оперативному устранению возможных нештатных ситуаций.
В случае отсутствия электроснабжения или снижения напряжения, горожанам следует обращаться по следующим телефонам:
Кировский, Ленинский районы: +7 (863) 232-07-37;
Октябрьский, Ворошиловский районы: +7 (863) 299-67-92;
Советский, Железнодорожный районы: +7 (863) 224-67-62;
Пролетарский, Первомайский районы: +7 (863) 251-96-27;
МКП «Ростгорсвет»: +7 (863) 266-81-90;
Оперативно-информационный диспетчерский центр (служба «05» Департамента ЖКХ и энергетики): +7 (863) 244-26-64, +7 (863) 244-26-91;
ЕДДС: 112.
Напомним, что перебои с электричеством из-за высоких температур – не единичный случай для региона. В 2024 году жара привела к многодневным отключениям света, а в июне 2025 года было зафиксировано рекордное потребление электроэнергии, что вызвало масштабные отключения в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и других населенных пунктах, а также привело к перебоям в водоснабжении.