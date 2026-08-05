В Ростове из-за жары возможны перебои с электроснабжением

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С 6 по 8 августа Ростов-на-Дону и вся Ростовская область окажутся во власти экстремальной жары. Синоптики прогнозируют, что дневная температура воздуха может подняться до +40 градусов. Такая погода создает повышенную нагрузку на электроэнергетическую систему региона.В связи с ростом температуры жители активно используют кондиционеры и вентиляторы, что приводит к значительному увеличению потребления электроэнергии. Это, в свою очередь, может вызвать перегрузку в энергосистеме, способную привести к снижению напряжения и даже к отключению электроснабжения. Жаркая погода увеличивает общую нагрузку на электрические сети, особенно в пиковые часы, что может привести к сбоям.Представители департамента ЖКХ Ростова-на-Дону уточнили, что после восстановления энергоснабжения на электрооборудовании могут возникать нештатные ситуации. В большинстве случаев потребителей оперативно переключают на резервные линии, что занимает в среднем 2-3 часа. Однако в случае повреждений на трансформаторных подстанциях или подземных кабельных линиях ремонт может продлиться до 24 часов и более, в зависимости от сложности.Сотрудники сетевых компаний работают в усиленном режиме, готовые к оперативному устранению возможных нештатных ситуаций.В случае отсутствия электроснабжения или снижения напряжения, горожанам следует обращаться по следующим телефонам:Кировский, Ленинский районы: +7 (863) 232-07-37;Октябрьский, Ворошиловский районы: +7 (863) 299-67-92;Советский, Железнодорожный районы: +7 (863) 224-67-62;Пролетарский, Первомайский районы: +7 (863) 251-96-27;МКП «Ростгорсвет»: +7 (863) 266-81-90;Оперативно-информационный диспетчерский центр (служба «05» Департамента ЖКХ и энергетики): +7 (863) 244-26-64, +7 (863) 244-26-91;ЕДДС: 112.Напомним, что перебои с электричеством из-за высоких температур – не единичный случай для региона. В 2024 году жара привела к многодневным отключениям света, а в июне 2025 года было зафиксировано рекордное потребление электроэнергии, что вызвало масштабные отключения в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и других населенных пунктах, а также привело к перебоям в водоснабжении.