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В Ростове из-за жары четыре района остались без электроэнергии

В Ростове из-за жары четыре района остались без электроэнергии
Фото: dengi.v1.ru
В четырёх районах Ростова произошёл сбой в подаче электроэнергии из-за жары. Об этом сообщили в администрации города.

Проблемы возникли в Ворошиловском, Ленинском, Советском и Первомайском районах.
- Из-за высокой температуры многократно возросли нагрузки на системы электроснабжения, что повлекло остановку работы электрооборудования и временные ограничения энергоснабжения, - рассказали в мэрии.

В результате аварийной ситуации автоматическая система «Донэнерго» произвела перераспределение нагрузки.
- Это позволяет не допустить более серьезных сбоев, когда без света горожане смогут остаться на более длительный срок, чем несколько часов, - пояснили в администрации Ростова.

Подача энергии в нескольких районах города была прекращена вечером 7 июля. Работы по устранению аварийных ситуаций вели 12 бригад в составе 48 специалистов и 17 единиц спецтехники. Однако по состоянию на утро 8 июля свет появился не во всех районах донской столицы.

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