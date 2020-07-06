В Ростове из-за жары четыре района остались без электроэнергии
Фото: dengi.v1.ru
В четырёх районах Ростова произошёл сбой в подаче электроэнергии из-за жары. Об этом сообщили в администрации города.
Проблемы возникли в Ворошиловском, Ленинском, Советском и Первомайском районах.
- Из-за высокой температуры многократно возросли нагрузки на системы электроснабжения, что повлекло остановку работы электрооборудования и временные ограничения энергоснабжения, - рассказали в мэрии.
В результате аварийной ситуации автоматическая система «Донэнерго» произвела перераспределение нагрузки.
- Это позволяет не допустить более серьезных сбоев, когда без света горожане смогут остаться на более длительный срок, чем несколько часов, - пояснили в администрации Ростова.
Подача энергии в нескольких районах города была прекращена вечером 7 июля. Работы по устранению аварийных ситуаций вели 12 бригад в составе 48 специалистов и 17 единиц спецтехники. Однако по состоянию на утро 8 июля свет появился не во всех районах донской столицы.