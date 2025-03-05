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В Ростове из-за урагана рухнула остановка вблизи парка Плевен

В Ростове из-за урагана рухнула остановка вблизи парка Плевен
В Ростове разразился сильный ураган. Ветер достиг скорости до 25 метров в секунду 5 марта.

Из-за мощных порывов ветра на Западном, вблизи парка Плевен, упала остановка общественного транспорта. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники УГИБДД напоминают водителям о необходимости парковать автомобили вдали от непрочных конструкций и деревьев, а также линий электропередачи. Во время поездок следует учитывать влияние ветра на управление транспортными средствами и быть особенно осторожными.
Фото: соцсети
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